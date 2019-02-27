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ورشة عمل لتطوير وميكنة إدارات جامعة أسوان بحضور وزير التعليم العالى الأسبق

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:15 م
ورشة عمل لتطوير وميكنة إدارات جامعة أسوان بحضور وزير التعليم العالى الأسبق جانب من ورشة العمل
أسوان - صلاح المسن
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افتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم، فاعليات ورشة عمل حول ميكنة إدارات الجامعة وتطوير التعليم طبقا لمعايير الجودة العالمية، بحضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، وذلك بمقر كلية الهندسة أبوالريش.

يشارك فى الورشة أيضا كوكبة من خبراء التعليم فى مصر منهم الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى، والدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس قطاع التعليم الهندسىـ والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وصرح الدكتور أحمد غلاب فى بيان له، إن ورشة العمل تستمر لمدة يومين وتستهدف دراسة وتخطيط الأنظمة التعليمية المختلفة على مستوى جامعة أسوان وباقى الجامعات المصرية من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية.

وأضاف الدكتور لؤى سعد نصرة عميد كلية الهندسة بأسوان، أن الورشة تتضمن العديد من المحاور بهدف تطوير المقررات الدراسية واستحداث أقسام تخصصية جديدة لتأهيل خريج الجامعة لسوق العمل .

وأضاف إنه سيتم رفع توصيات ورشة العمل إلى وزير التعليم العالى لمناقشتها فى المجلس الأعلى للجامعات، من أجل تعميم الأفكار المبتكرة الجديدة للنهوض بالعملية التعليمية الجامعية .

 


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