نيكى يغلق مرتفعا بفضل الأسهم الدفاعية

رويترز

أغلق المؤشر نيكى اليابانى على ارتفاع اليوم الأربعاء حيث اشترى المستثمرون فى الأسهم الدفاعية مثل شركات الأدوية والشركات العقارية وسحبوا بعض الأموال من شركات الآلات التى صعدت من قبل بفضل التقدم فى محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وصعد نيكى 0.5% ليسجل المؤشر القياسى 21556.51 نقطة، غير بعيد بذلك عن أعلى مستوى فيما يزيد على 10 أسابيع الذى لامسه خلال جلسة أمس الثلاثاء. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1620.42 نقطة وبلغ عدد الأسهم المرتفعة 1153 سهما متفوقا على الأسهم المنخفضة التى بلغت 893 سهما.

وتفوقت قطاعات مثل الأدوية التي صعد مؤشرها 1.7% وأسهم شركات الإنشاءات بمكاسب 1.3% والعقارات التى زادت 1%. وكان من أكبر الخاسرين اليوم الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية والتى حققت مكاسب فى وقت سابق بعدما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الأحد إنه سيؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية.

ونزل سهم شركة كينيسى لمعدات أتمتة المصانع 1.2% وياسكاوا إلكرتيك 2.4% وكوماتسو لصناعة الآلات 1.3%.