نوفاتك الروسية تلجأ إلى تكنولوجيا روسية لتفادى عقوبات أمريكية

لندن (رويترز)

قال مارك جيتفاى المدير المالى لنوفاتك، أكبر شركة غير حكومية منتجة للغاز الطبيعى فى روسيا، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستصنع جميع المعدات والتكنولوجيا الخاصة بها فى روسيا لحماية نفسها من عقوبات أمريكية.

كما أبلغ مؤتمرا فى لندن، بأن الشركة رفعت توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعى المسال المنقول بحرا إلى 70 مليون طن سنويا بحلول 2030 مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 50 و57 مليون طن.

وتُنتج قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعى المسال فى العالم، حاليا 77 مليون طن من الغاز سنويا وتخطط لزيادة الإنتاج إلى 110 ملايين طن بحلول منتصف العقد القادم.