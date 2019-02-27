video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نوفاتك الروسية تلجأ إلى تكنولوجيا روسية لتفادى عقوبات أمريكية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:28 م
نوفاتك الروسية تلجأ إلى تكنولوجيا روسية لتفادى عقوبات أمريكية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
لندن (رويترز)
إضافة تعليق

قال مارك جيتفاى المدير المالى لنوفاتك، أكبر شركة غير حكومية منتجة للغاز الطبيعى فى روسيا، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستصنع جميع المعدات والتكنولوجيا الخاصة بها فى روسيا لحماية نفسها من عقوبات أمريكية.

كما أبلغ مؤتمرا فى لندن، بأن الشركة رفعت توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعى المسال المنقول بحرا إلى 70 مليون طن سنويا بحلول 2030 مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 50 و57 مليون طن.

وتُنتج قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعى المسال فى العالم، حاليا 77 مليون طن من الغاز سنويا وتخطط لزيادة الإنتاج إلى 110 ملايين طن بحلول منتصف العقد القادم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة الأمريكية تعقد لجنة لاختبار المتقدمين في مسابقة مركز التطوير المهني بجامعة المنوفية

نوفاتك الروسية

روسيا

أخبار روسيا

تكنولوجيا روسية

تفادى عقوبات أمريكية




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة