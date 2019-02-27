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ننشر أسماء 277 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:13 م
ننشر أسماء 277 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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ينشر "اليوم السابع" أسماء القرى التى سيتم  تنفيذ المبادرة اللى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  " حياة كريمة "  فى المناطق الأكثر احتياجا فى المرحلة الأولى والتى يزيد نسبة الفقر فيها عن 75%.
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى  قد وقعت  بروتوكولات تعاون مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 100 مليون جنيه ، لبدء تنفذ مبادرة " حياة كريمة " فى 277 قرية من أكثر القرى الأكثر فقرا فى 15 محافظة وفقا لخريطة الفقر الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  لبدء العمل فى هذه القرى  لتوفير احتياجات الأسر والقرى من خدمات اجتماعية وصحية ومشروعات صغيره وفقا لاحتياج كل منطقة  وسيتم تنفيد المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة 2 مليار جنيه.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه  الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أطلق فى مطلع العام الجارى، مبادرة "حياة كريمة " مؤكدا أن المواطن المواطن هو بطل المبادرة ويستحق الاهتمام ووجه وزراء الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمشاركة فى تنفيذ المبادرة لافته إلى  الخدمات التى ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل.
 
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