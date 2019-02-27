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الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:24 ص
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موانئ البحر الأحمر: تداول453 شاحنة بضائع و37 سيارة وواردات 136 شاحنة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:00 ص
موانئ البحر الأحمر: تداول453 شاحنة بضائع و37 سيارة وواردات 136 شاحنة ميناء- أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة (16) سفينة وتم تداول (453) شاحنة بضائع و(37) سيارة حيث شملت حركة الواردات (136) شاحنة و(15) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (317) شاحنة بضائع و(22) سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين محبة والحرية بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس ونما اكسبريس، كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين برنسيسة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا، بريدج، برنسيسة.

 

 


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