مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات الحجز بمشروعى سكن مصر المرحلة الثانية وJANNA

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم منح مهلة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف لاستكمال سداد مقدمات الحجز، للعملاء المخصص لهم وحدات سكنية، بمشروعى سكن مصر المرحلة الثانية و JANNA
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن ذلك يأتى تلبية من الهيئة لرغبة العملاء، ومنحهم مهلة لاستكمال مقدمات الحجز، والتى انتهت مهلة استكمال سداد الــ20 %، 15% من قيمة الوحدات للمشروعين، يوم الأحد 13/1/2019.
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بواسطة:
ماجد فاروق
هل سيتم اعادة الطرح ؟للوحدات المسحوبة ؟
سؤال الى السادة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" : فى حالة سحب التخصيص من الحاجزين الذين لم يلتزموا بالسداد ، هل سيتم اعادة الطرح مرة اخرى ، وكيف؟ ارجو من موقع اليوم السابع الموقر ان يهتم بالحصول على اجابة واضحة وشكرا