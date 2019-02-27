video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات الحجز بمشروعى سكن مصر المرحلة الثانية وJANNA

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:43 ص
مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات الحجز بمشروعى سكن مصر المرحلة الثانية وJANNA المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم منح مهلة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف لاستكمال سداد مقدمات الحجز، للعملاء المخصص لهم وحدات سكنية، بمشروعى سكن مصر المرحلة الثانية و JANNA 

 

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن ذلك يأتى تلبية من الهيئة لرغبة العملاء، ومنحهم مهلة لاستكمال مقدمات الحجز، والتى انتهت مهلة استكمال سداد الــ20 %، 15% من قيمة الوحدات  للمشروعين، يوم  الأحد 13/1/2019.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان: 10.5 مليار جنيه استثمارات مدينة العبور حتى يونيو 2018

وزاره الاسكان

طارق السباعى

سكن مصر

مشروع جنه




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد فاروق

هل سيتم اعادة الطرح ؟للوحدات المسحوبة ؟

سؤال الى السادة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" : فى حالة سحب التخصيص من الحاجزين الذين لم يلتزموا بالسداد ، هل سيتم اعادة الطرح مرة اخرى ، وكيف؟ ارجو من موقع اليوم السابع الموقر ان يهتم بالحصول على اجابة واضحة وشكرا 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة