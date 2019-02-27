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مطار القاهرة يُستقبل 19 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:13 ص
مطار القاهرة يُستقبل 19 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 19 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.
 
وقال مصدر بالمطار: إن المرحلين وصلوا على متن رحلة على الخطوط السعودية، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وأوضح أنه خلال المناقشات معهم، أقر المرحلون أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم، بعد إقامتهم غير الشرعية، ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة. 
 
وأضاف المصدر، أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.
 

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