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مصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل فى القناطر الخيرية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:55 م
مصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل فى القناطر الخيرية غرق -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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لقى شاب مصرعه غرقا فى نهر النيل بمدينة القناطر الخيرية، حيث عثر الأهالى على جثته طافية على المياه قرب كوبرى محمد على، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جثه طافية على مياه نهر النيل أمام كوبرى محمد على بالقناطر الخيرية.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى "محمد.ع" 17 سنة، ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد بالجثة آثار عنف أو شبهة جنائية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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