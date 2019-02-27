مشرحة زينهم تستقبل 11 جثة من ضحايا قطار محطة مصر حتى الآن

كتب إبراهيم قاسم

قال مصدر طبى، إن مصلحة الطب الشرعى، بدأت فى استقبال جثامين ضىار الاسكندرية الذي شب به حريق هائل بعد اصطدامه بالمصدات الخرسانية داخل محطة سكك حديد مصر برمسيس.

وأوضح المصدر انه تم نقل 11 جثة إلى مشرحة زينهم وذلك لاعداد تقارير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لها وبيان سبب الوفاة.

يذكر أن الجهات المعنية أخطرت مصلحة الطب الشرعي بالانتداب لمعاينة موقع الحادث وبتشريح جثامين المتوفين وعلى الفور تم تشكيل فريق من الاطباء الشرعيين لتشريح الجثامين واخذ العينات لاجراء تحليل الـ dna لبيان هوية المتوفين وبيان سبب الوفاة.