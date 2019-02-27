video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مشاهير وسياسيو مصر ينعون ضحايا حادث قطار محطة مصر برمسيس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:49 م
مشاهير وسياسيو مصر ينعون ضحايا حادث قطار محطة مصر برمسيس قطار محطة رمسيس
كتبت ــ ريهام عبد الله
إضافة تعليق

استيقظت مصر صباح اليوم الأربعاء، على كارثة مروعة، بعد اندلاع النيران فى أحد القطارات بمحطة مصر فى ميدان رمسيس، عقب اصطدامه بالرصيف.

مشاهير وسياسيون، يقدمون التعازى للشعب المصرى فى وقوع ضحايا القطار، مطالبين بسرعة الكشف عن سبب الحادث، ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين.

الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، كتبت: "رحمة الله علي ضحايا حريق محطة مصر وكل التعازي لأهلهم والدعاء لشفاء المصابين"، فيما غرد الإعلامى عمرو الليثى :" اللهم ارحم شهداء القطار واسكنهم فسيح جناتك واشفى مصابيهم واحفظ مصر من كل مكروه وسوء".

انيسة حسونة
أنيسة حسونة

 

عمرو الليثى
عمرو الليثى

 

ومن جانبه، غرد الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، وقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم ضحايا حادث محطة مصر برمسيس وألهم أهلهم الصبر والسلوان"، وغرد المذيع الشاب خالد عليش فى نعى الضحايا :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحم ضحايا حادث اليوم ويشفى المصابين ويستر طريقنا جميعا".

خالد عليش
خالد عليش

 

شوبير
شوبير

 

وغرد المخرج الشاب عمرو سلامة: "حادث محطة مصر فاجع ومؤلم والصور والفيديوهات المتداولة صادمة وتفطر القلب، كل التعازي لذوي الضحايا"، وغرد اللاعب وليد سليمان، نجم النادى الأهلى قائلا :"لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله ضحايا قطار محطة مصر".

عمرو سلامة
عمرو سلامة

 

وليد سليمان
وليد سليمان

فيما نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ضحايا حادث القطار، ونشر الأب هانى باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، بيانها ، وقال : بيان نعي وصلاة للمصابين، "تنعى الكنيسة الكاثوليكية بمصر ضحايا حادث حريق القطار بمحطة مصر صباح اليوم، وتصلى من أجل أهالى الضحايا كي يمنحهم الرب التعزية والصبر، وتصلى من أجل الشفاء العاجل للمصابين، فلنصلى جميعا كى يحمى الرب مصر وأبنائها".

 

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. اللحظات الأولى لحريق محطة مصر فى رمسيس

رئيس الوزراء: لجنة فنية لمعرفة المتسببين بحريق قطار محطة مصر ومحاسبة المقصرين

السكة الحديد تستأنف حركة قطارات محطة مصر باستثناء رصيف 6

رئيس الوزراء عن حادث محطة مصر: انتهى عصر السكوت على الأخطاء

حادث القطار

اليوم السابع بلس

محطة رمسيس

قطار محطة رمسيس

اندلاع حريق




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة