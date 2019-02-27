مستشار وزير التعليم العالى يشيد بشباب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للشئون الرياضية، اليوم الأربعاء، فاعليات "اليوم الرياضى للجامعات المصرية" بعنوان رياضة من أجل الصحة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومنظمة الصحة العالمية وأقيمت فاعلياته باستاد جامعة الإسكندرية بمشاركة 17 كلية بإجمالى 297 طالبا وطالبة متضمنا مسابقات (ماراثون اختراق ضاحية - مصارعة زراعيين ـ تنس طاولة ـ خماسى كرة قدم).

وفى ختام فاعليات اليوم تم توزيع جوائز عينية وجوائز مادية على المراكز الثلاثة الأولى مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالإضافة لشهادات تقدير للمشاركين وجوائز مالية للمركز الأول 500 جنيه، والمركز الثانى 300 جنيه، والمركز الثالث 200 جنيه.

وجاءت النتيجة فى سباق اختراق الضاحية (طلبة) فاز بالمركز الاول الطالب محمود محمد سعيد كلية التربية الرياضية بنين والمركز الثانى الطالب علاء ياسر السيد كلية الآداب والمركز الثالث الطالب كريم السيد رزق كلية التربية، نتيجة اختراق الضاحية (طالبات) جاءت فى المركز الأول الطالبة مى محمد سعيد كلية رياض الأطفال والمركز الثانى الطالبة سمية يسري كلية الزراعة وفى المركز الثالث الطالبة علياء أمين كلية الزراعة وفى مسابقة مصارعة الزراعين (طلبة) جاء فى المركز الأول الطالب أحمد طارق والمركز الثانى الطالب محمد محمود أحمد والمركز الثالث الطالب أمير خميس رزق، ومسابقة مصارعة الزراعيين (طالبات) جاءت فى المركز الأول الطالبة أسماء السيد وفى المركز الثانى الطالبة نشوى أحمد وفى المركز الثالث اسراء عبد المحسن .

وفى مسابقة تنس الطاولة (طلبة) جاء فى المركز الاول الطالب مؤمن محمود حسين كلية الحقوق وفى المركز الثانى عبدالله شريف كلية التجارة والمركز الثالث عمرو حسن كلية التجارة تنس طاولة (طالبات) جاءت فى المركز الأول الطالبة نغم محمد كلية العلوم والمركز الثانى الطالبة نوران نبيل كلية الصيدلة وفى المركز الثالث الطالبة فاطمة يسري كلية التجار.

وفى مسابقة كرة القدم جاءت كلية الحقوق فى المركز الأول وكلية التجارة فى المركز الثانى وكلية الآداب جاءت فى المركز الثالث، وتعد جامعة الإسكندرية ضمن خمس جامعات تم اختيارهم من قبل منظمة الصحة العالمية لاستضافة هذا اليوم تحت عنوان" رياضة من أجل الصحة .

وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية إن الجامعة تضع فى بؤرة اهتمامها الأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها وأوجهها، وأن الأنشطة الرياضية يتزايد الاهتمام بها فى ظل رؤية الدولة لبناء مجتمع شبابى سليم وصحى، بما يتوافق مع سياسات الدولة نحو زيادة الوعى الصحى وبناء الإنسان السليم بدنيا وذهنيا ونفسيا وأن مثل هذه المبادرات والفاعليات تأتى ضمن أولويات الجامعة، مهنئا الطلاب المشاركين باعتبارهم فائزين.

وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى، سعادته البالغة بتواجده فى رحاب جامعة الإسكندرية فى هذا الحدث الهام وهنأ جامعة الإسكندرية بفوزها بالدرع العام لأسبوع شباب الجامعات بجامعة كفر الشيخ منذ أسبوعين، مشيدا بشباب جامعة الإسكندرية، وفى ختام كلمته توجه بالشكر للإدارة العامة لرعاية شباب جامعة الإسكندرية مؤكدا أنها من أفضل الإدارات على مستوى الجامعات المصرية.