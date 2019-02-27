مركز أبحاث أمريكى يحذر واشنطن من انجراف قطر الخطير صوب إيران

كتبت ريم عبد الحميد

حذر مركز أبحاث أمريكى شهير دوائر صنع القرار فى واشنطن من الانجراف الخطير لقطر صوب إيران فى الوقت الذى تحاول فيه إمارة تميم تعزيز علاقتها مع أمريكا.

وقالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية فى تقرير لها، إنه لا ينبغى أن تكافئ واشنطن قطر التى تعزز بوقاحة علاقتها مع إيران فى الوقت الذى تعمل فيه الولايات المتحدة على عزل الجمهورية الإسلامية اقتصاديا وسياسيا.

وأشار التقرير إلى أن الموقف الذى اتخذته الدول العربية من الدوحة ليس مبرر لكى تقوم قطر بالتواصل مع إيران التى تعد الدولة الأولى فى رعاية الإرهاب فى العالم.

وطالب التقرير الولايات المتحدة بضرورة وضع شروط على الحوارات الاستراتيجية المستقبلية مع الدوحة ترتبط بتقديم أدلة تثبت أن قطر تنأى بنفسها عن إيران.

وتحدث تقرير المركز الأمريكى عن تعزيز قطر لعلاقتها مع إيران منذ المقاطعة العربية لها، والتى جاءت نتيجة لدعمها الإرهاب وتمويلها جماعات إسلامية واستضافتها للمتشددين، وقال إن التجارة بين طهران والدوحة تضخمت منذ المقاطعة وتضاعفت الصادرات الإيرانية لقطر. وأصبح الفضاء الجوى الإيرانى يستضيف أكثر من 200 رحلة للخطوط القطرية عما كان عليه الوضع قبل المقاطعة، وهو ما يعزز خزينة إيران بألفى دولار عن كل رحلة تكلفة استخدام مجالها الجوى.