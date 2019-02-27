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مدير مستشفى السكة الحديد: خروج عدد من مصابى حادث رمسيس بعد تماثلهم للشفاء

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:10 م
مدير مستشفى السكة الحديد: خروج عدد من مصابى حادث رمسيس بعد تماثلهم للشفاء الدكتور محمد السعيد مدير عام مستشفى السكة الحديد
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي
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قال الدكتور محمد السعيد مدير عام مستشفى السكة الحديد، إن عدداً من مصابى حادث حريق قطار رمسيس سيخرجوا اليوم، عقب تماثلهم للشفاء وتلقيهم الإسعافات الأولية، بسبب الإصابات التى تعرضوا لها.

 

وأضاف مدير عام مستشفى السكة الحديد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك إصابات متوسطة وأخرى حرجة، والجميع يتلقى عناية طبية وصحية جيدة، لافتاً إلى أنه تم نقل المصابين من مستشفى السكة الحديد لمعهد ناصر.

 

وأوضح مدير عام مستشفى السكة الحديد، أن المستشفى تعاملت مع نحو 23 مصابا وقدمت لهم اللازم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

 

 


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