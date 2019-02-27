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الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:27 م
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مدير التأمين الصحي بكفر شكر: فحص 90% من طلاب المدارس خلال أسبوعين بحملة الانيميا والتقزم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:01 م
مدير التأمين الصحي بكفر شكر: فحص 90% من طلاب المدارس خلال أسبوعين بحملة الانيميا والتقزم فحص الطلاب
القليوبية نيفين طه
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قال الدكتور إسلام حمدى  عبد الرحمن، مدير إدارة التأمين الصحى بمركز كفر شكر بالقليوبية، أنه بناءا على تعليمات الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التامين الصحي والدكتور جمال حجاج مدير فرع القليوبية تم الانتهاء من مسح 90% من طلاب المركز فى اسبوعين فقط بحملة الكشف علي التقزم والسمنة والانيميا بالمدارس

وأشار عبد الرحمن في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب يبلغ عددهم حوالى 25 الف طالباً، علي مستوى 48 مدرسة عامة وأزهرية.

وتابع فى تصريحه، قد تم تحويل الطلاب الذين أثبتت الفحوصات انهم يعانون من الأنيميا أو السمنة والتقزم الى عيادة كفر شكر للتأمين الصحى للكشف الدقيق عليهم فى عيادة الاطفال التى تم تجهيزها لاستقبال الحالات، وتقديم كافة الخدمات الطبية ليهم للاطمئنان عليهم.

يأتى ذلك فى إطار حملة  الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن التقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية بمركز كفر شكر.

 

فحص الطلاب (1)
فحص الطلاب 

 

فحص الطلاب (2)
فحص الطلاب 

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