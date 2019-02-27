محافظ كفر الشيخ يعتمد تشكيل أعضاء لجان مركز توزيع امتحانات الثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء تشكيل لجان توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018-2019م، الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ أسماء المرشحين للعمل كأعضاء في تلك المراكز، وعددهم 176 عضواً، كما اعتمد المحافظ مكان مركز توزيع الأسئلة الخاصة بالثانوية العامة.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المحافظ أوصى بزيادة تأمين الثانوية العامة، وعمل كل الاستعدادات الخاصة بالتأمين، كما تمنى النجاح والتوفيق لأبنائه طلاب الثانوية العامة، مؤكداً أنه حريص على أن يظل حصول طلاب محافظة كفر الشيخ على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن تعليم كفر الشيخ يلقى الدعم الكامل من المحافظ.