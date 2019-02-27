video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد تشكيل أعضاء لجان مركز توزيع امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:21 م
محافظ كفر الشيخ يعتمد تشكيل أعضاء لجان مركز توزيع امتحانات الثانوية العامة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء تشكيل لجان توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018-2019م، الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ أسماء المرشحين للعمل كأعضاء في تلك المراكز، وعددهم 176 عضواً، كما اعتمد المحافظ مكان مركز توزيع الأسئلة الخاصة بالثانوية العامة.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن  المحافظ أوصى بزيادة تأمين الثانوية العامة، وعمل كل الاستعدادات الخاصة بالتأمين، كما تمنى النجاح والتوفيق لأبنائه طلاب الثانوية العامة، مؤكداً أنه حريص على أن يظل حصول طلاب محافظة كفر الشيخ على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن تعليم كفر الشيخ يلقى الدعم الكامل من المحافظ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يطالب بتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية للمستشفى العام

كفر الشيخ

ثانوية عامة

لجان

تعليم كفر الشيخ

طلاب

لجان توزيع




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة