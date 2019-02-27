محافظ بني سويف يفتتح عيادتي الأسنان والإعاقة البصرية بمستشفى الرمد

بنى سويف :هانى فتحى

افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عيادتي الأسنان والإعاقة البصرية بمستشفى الرمد بتكلفة إجمالية 330 ألف جنيها ،وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والدكتورة هدى رجب مديرة مستشفى رمد بني سويف، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من رؤساء وأعضاء نوادي الروتاري ببني سويف والقاهرة والإسكتدرية.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عيادة الأسنان والتي تكلف إنشاؤها 150 ألف جنيها ،وتتكون من وحدتين للأسنان لحشو العصب، حيث تم تجهيزها بمعرفة مديرية الصحة وبالمشاركة مع المجتمع المدني (جهود ذاتية)، وتم تزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة في مجال علاج الأسنان من كراسي وأسنان وجهاز كومبروسور وغيرها من متطلبات تقديم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة

كما تفقد المحافظ عيادة الإعاقة البصرية بتكلفة 180 ألف جنيه، والتي تم تجهيزها طبيا على مستوى متميز ووفق المعايير الطبية المعتمدة عالميا، وتم تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية والتي تتضمن :أجهزة مصباح شقي، وكمبيوتر لعمل النظارات وجهاز منظار شقي غير مباشر وعدسات، وتعتبر إضافة جديدة للخدمات التي تقدمها مستشفى الرمد في بني سويف باعتبارها من المستشفيات النوعية المتميزة في هذا المجال

وأشاد محافظ بني سويف بمستوى المشاركة المجتمعية وتفاعلها في خدمة المجتمع في كل المجالات، خاصة القطاع الصحي، الذي يستلزم تكاتف وتضافر كافة الجهود للمشاركة مع الدولة في النهوض بالقطاع، مشيدًا بجهود المجتمع المدني في تحقيق التنمية خاصة وأن هاتين العياديتن شهدتا مساهمة متميزة في أعمال التجهيز من خلال الجهود الذاتية للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني و بالتعاون مع مديرية الصحة

وعلى هامش الافتتاح تابع المحافظ منظومة العمل في المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، متفقدا سير العمل بحملة 100 مليون صحة "بنقطة التمركز الثابتة داخل مستشفى الرمد، وتابع أعمال الكشف عن بعض المواطنين ضمن المبادرة التي سوف تختتم أعمالها الخميس المقبل والتي استمرت على مدار 3 أشهر متتالية بداية من ديسمبر الماضي ونجحت في الكشف على ما يقرب من مليون و500 ألف مواطن بنسبة 82% تقريبا من المستهدف الكلي للحملة والمقدر بـ 1مليون و700 ألف مواطن.



جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح