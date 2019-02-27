محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لتطوير الطرق فى منطقة مسطرد بـ90 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور جميع مديري ومسئولي شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، وكل من مديري الشبكات الارضية والطرق والكباري والري والمرور، وذلك للتنسيق والتعاون المشترك كجانب من المشاركة المجتمعية لتطوير منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة وشارع مؤسسة الزكاة.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع، أن التطوير يبدأ من كوبرى مسطرد حتى مدخل مدينة بالخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الاسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق وخلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مما يضيف شكلا حضاريا جديدا للمنطقة ، كما يتم ازالة العشوائيات التي توجد بها مما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولي هذا المشروع كاملا.

والجدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من التصور الهندسي للمنطقة بالكامل بتكلفة 90 مليون جنيه، والذي سينقل المنطقة نقلة حضارية وقد روعي فيه تطوير الطريق الرئيسي من نزلة الخصوص وحتي نهاية مسطرد وعمل حرم امن للترعة لإنشاء أماكن انتظار ومواقف قانونية وانشاء سور حضاري علي ترعة الإسماعيلية، وتطوير مطالع ومنازل الطريق الدائري فضلا عن مراعاة الشكل الجمالي والحضاري والاهتمام بالإنارة لتحقيق السيولة المرورية ومنع انتشار العشوائيات التي تتسبب في عرقله حركة السيارات وتشويه المظهر العام للشوارع.

ومن جانبه تقدم المحافظ، بالشكر لشركات البترول علي التعاون المثمر والمشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من اعمال التطوير سيتم نقل المنطقة بالكامل نقله حضارية متميزة تتسم بالشكل الجمالي والسيولة المرورية.

ومن المقرر عقد الطرفين بروتوكول تعاون مشترك خلال أيام بعد الدراسة القانونية اللازمة، حيث أكد المحافظ علي بدء التنفيذ الفعلي وبدء الطرح والاسناد وترسية المشروع علي إحدى الشركات لتنفيذ المشروع علي أعلى مستوي هندسي وتسليمه في المواعيد المحددة.