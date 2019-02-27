محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة العقارات المحيطة بعقار حى وسط المنهار

كتب سيد الخلفاوى

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاً بسقوط جزء من عقار بحى وسط وإصابة أحد العمال.

وعلى الفور أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرئيس حى وسط بالتوجه لموقع الحادث مع تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات الملاصقة له لتحديد مدى تضررها من إثر الانهيار.

وأشار ناصر رمضان رئيس الحى إلى أن العقار رقم 22 حارة المدرسة خلف جامع الأزهر صادر له قرار خطورة داهمة، وأثناء قيام مقاول الهدم بالحي بتنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار المكون من أرضى و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية سقط جزء منه، وأسفر عن إصابة أحد العمال، والذى تم نقله لمستشفى الحسين الجامعى لتلقي العلاج اللازم.