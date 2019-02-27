محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الثالثة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بتسليم الدفعة الثالثة من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ 25 % من القيمة الإجمالية لثمن الأرض التى فى حوزتهم، وذلك خلال جلسة إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والتى قعدها المحافظ بحضورالمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عاشورمساعد مدير أمن الاسماعيلية والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز و المدن والأحياء، ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

وبلغ إجمالى المساحات التى تم الانتهاء من تحرير عقودها فى المرحلة الثالثة 192 فدان و16 قيراط و16 سهم بقيمة مالية إجمالية قدرها 13.38 مليون جنيها تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض بإجمالي مبلغ 2.5 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية و اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا و المشكلات الجماهيرية و العمل على إيجاد حلولاً جذرية لتلك القضايا فى أسرع واقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين مشيرا الى ان الاهتمام بالمواطنين وقضاياهم والتواصل و التفاعل معهم يأتي على رأس و أولى أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة، ومؤكداً إننا جميعاً كمسؤلين كل فى موقعه فى خدمة المواطن و نسعى جاهدين لتلبية و تحقيق آمال و طموحات المواطنيين فى إطار الإمكانيات المتاحة و احترام القانون و الحفاظ على المصلحة العامة.

واستعرض المحافظ خلال الإجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ومتابعة نسب تنفيذها.

وأوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، أنه تم الإنتهاء من تحقيق المستهدف من المشروع القومى لوزارة الصحة لمكافحة فيروس سى ومبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، بنسبة تجاوزت 99 %، وأنه تم تنفيذ مشروع الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى نفذت على مدى الفترة من 24 الى 28 من فبراير 2019 والتى حققت نسبة ما يزيد عن 94.5 % من المستهدف.

كما تناول الإجتماع استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالى 2018 / 2019 والبالغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لها 232 مليون و375 ألف جنيها.

وعلى جانب آخر أكد محافظ الإسماعيلية على المضى قدما فى إستكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطويروالتجميل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية.