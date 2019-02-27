محافظ الإسكندرية يشارك فى البرنامج التدريبى "عناصر ومقومات المدن الذكية"

الإسكندرية - جاكلين منير

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فى البرنامج التدريبى "عناصر ومقومات المدن الذكية" الذى يقام فى الفترة من 25 - 28 فبراير الجارى بمقر الديوان العام للمحافظة، ويهدف إلى نقل التجارب الناجحة فى مجال تقنية المعلومات للمساهمة فى رفع جاهزية المحافظة لتحقيق التحول الإلكترونى والوصول بها للمدن الذكية، وتوفير خدمات التأهيل والتدريب للكوادر البشرية فى مجال تقنية المعلومات، وتعزيز الشراكات مع المنظمات العربية والدولية والإقليمية لتنظيم دور العلم والعلوم والتكنولوجيا فى تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال البرنامج التدريبي؛ استفسر المحافظ من الحضور عن الاستفادة التى حصلوا عليها خلال اليومين الماضيين من البرنامج، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تجارب عملية مطبقة للمساعدة على تنفيذ وإقامة مدينة ذكية أو التحول إليها، وأكد أهمية تطبيق ما تم الاستفادة منه فى البرنامج كلا فى مجاله مع متابعة تطبيق هذا على أرض الواقع، لافتا إلى أن المحافظة تعمل حالياً على تطبيق منظومة GIS بالديوان العام والأحياء، وذلك للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات التى تقدمها المحافظة وميكنة الأعمال بديوان عام المحافظة.

وفى سياق آخر، أجرى اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة على حى وسط للتأكد من معدل الانضباط ومستوى الخدمات، والوقوف على التحديات والمشاكل التى يواجهها الحى على أرض الواقع، وذلك بحضور بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، ومحمد الحلوانى مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد السكرتير المساعد الإدارات المختلفة بالمبنى الإدارى للحى من إدارة الطرق والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وذلك للتأكد من مدى التزام العاملين ومعدل الانضباط بقوة الحى.

عقب ذلك قام بجولة موسعة بنطاق الحى شملت شارع أنوبيس الموازى لقناة السويس للوقوف على ملاحظات الصرف الصحى به، وأيضا مشاتل إدارة الحدائق والتى تقام بالجهود الذاتية بالحى، واطلع على مقترح توسيع المفارق أول قناة السويس مع طريق الحرية وأيضا أعمال توسعة المحور المرورى أمام ساعة الزهور على الجانبين لتحقيق انسياب الحركة المرورية.

وتفقد الملاحظات على أعمال الرصف بشارع د. عبد المنعم سند، وإصلاح الهبوط الذى سببته كسر ماسورة مياه بشارع الأنبا يؤنس الإبراهيمية.

وقام بالوقوف على أعمال التطوير بحديقة الإسعاف أمام استاد الإسكندرية وذلك استعدادا لاستضافة مبارايات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وخلال الجولة؛ وجه السكرتير المساعد الصرف الصحى بالتعامل الفورى لتجمعات الأمطار بميدان محطة مصر "ميدان الشهداء" وأيضا تسليك شنيشة تصريف مطر بمدخل قناة السويس من النادى الأولمبى والتأكد من تطهير جميع الشنايش بمحيط المنطقة، كما وجه الرصد البيئى برفع تجمعات القمامة أمام مبنى محطة مصر. وأمر رئيس حى وسط بإزالة الإشغالات ناصية شارع على أحمد بكسير مع شارع محرم بك.