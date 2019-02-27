محافظة القاهرة تسلم الدفعة الأولى من المستحقين وحدات بمشروع "أهالينا 1"

كتب سيد الخلفاوى

سلمت محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من المستحقين، من أهالى مختار أباظة والرشاح بحى السلام أول محيط محور ترعة الطوارئ، وحدات جديدة بمشروع أهالينا 1 بالسلام.

وافتتح الوحدات التى تم تسليمها للأهالى المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد شحاتة رئيس حى السلام أول، وعدد من قيادات الجيش المسئولين عن تنفيذ المشروع. وعبر المواطنون عن سعادتهم بالوحدات الجديدة التى تسلموها اليوم.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين سكان المناطق العشوائية وتقديم أفضل الخدمات لهم.