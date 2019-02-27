مجمع البحوث يبدأ فعاليات ورش العمل للتدريب على التعامل مع المشكلات الأسرية

كتب لؤى على

بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم تنفيذ أولى فعاليات سلسلة ورش العمل التي يعقدها لأمناء الفتوى من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بعنوان: "الوفاق الأسرى وأثره على قوة المجتمع"، حيث تستهدف الورش تعريف أمناء الفتوى بأبرز المشكلات الاجتماعية، وطرق التعامل معها لحلها والوصول بالحالات التى تُعرض على لجان الفتوى إلى نوع من التوافق الأسرى، وتمكينهم من التعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية والسلوكية للأسرة لأخذها فى الاعتبار أثناء حل المشكلات التى يتعرض لها أفراد هذه الأسرة.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن هذه الورش تستهدف تمكين أمناء الفتوى في مناطق الوعظ من التعامل الأمثل مع ظواهر العنف الأسري، التفكك الأسري، الطلاق، الخلع، عقوق الوالدين، لحماية أفراد الأسر في المجتمع من التفكك، كما تستهدف هذه الورش تدريبهم على أسلوب الحوار الأمثل عند التعامل مع كل فرد من أفراد الأسرة المرتبطين بالمشكلة المعروضة على لجان الفتوى.

أضاف الأمين العام أن ورشة العمل اليوم شارك فيها أساتذة متخصصون في الطب النفسي لتدريب أمناء الفتوى على أهمية الاعتماد على الجانب النفسي أثناء حل المشكلات الأسرية، لتكوين كوادر متميزة لوحدة الوفاق الأسري حتى يكون لديهم القدرة على التعامل مع المشكلات الناتجة عن الخلل الأسري الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع.