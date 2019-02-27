مجلس جامعة العريش يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطار رمسيس

شمال سيناء - محمد حسين

استهل مجلس جامعة العريش دورة انعقاده، اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث القطار برمسيس.

ووافق مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، على اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة العريش، وجامعة شمال غرب الصين للزراعة والغابات، والأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا تحت مبادرة الحزام والطريق، برعاية الرئيس الصينى.

وقال رئيس جامعة العريش فى جلسة مجلس الجامعة التى انعقدت فى مقر الجامعة الإدارى وسط العريش، إن التعاون سيتضمن منح ماجستير ودكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه ومشاريع بحثية مشتركة لخدمة الأراضى الصحراوية فى سيناء، وتبادل الزيارات بين الأساتذة والدارسين وتنظيم المؤتمرات الدولية وورش العمل، والتجهيز لمعمل بحثى مشترك لطلبة الماجستير والدكتوراه والتجهيز لتحالف طريق الحرير للتعليم الزراعى والتطوير البحثى، لنقل تكنولوجيا المزارع الذكية لسيناء ويضم جامعات من دول الصين وأمريكا وأوروبا وأستراليا، لتكون العريش أول جامعة مصرية تبدأ مبادرة الانضمام للتحالف حال الحصول على الموافقات .



54f7f620-21c2-441c-89e8-7ea078eab997