متحدث الحكومة ردًا على "هل طلب من وزير النقل تقديم استقالته؟": هو من استقال

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، رداً على تساؤل الإعلامى أحمد موسى: "هل طُلب من وزير النقل أن يستقيل أم هو الذى بادر بتقديم الاستقالة؟"، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، من منطلق إحساسه بالمسئولية السياسية كرجل تمتع بالشجاعة الكافية وتقدم باستقالته اعترافاً منه أنه يتحمل المسئولية السياسية، فالمسئولية الجنائية يتحملها هؤلاء السائقون الذين اتسموا باللامبالاة.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، إلى أن وزير النقل تقدّم باستقالته وقُبلت من رئيس الحكومة، وهذا لا يبخس حقه، موضحاً أن قطاع السكة الحديد تلقى مخصصات مالية لم يتلقاها فى تاريخه.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قيمة ما أنفق لتطوير مرفق السكة الحديد منذ 2014، هى 56 مليار جنيه، منها 11 مليار جنيه قيمة جرارات جديدة بالسكة الحديد، كما تم رفع كفاءة الجرارات التى تطلب رفع كفاءتها، وتم إجراء إحلال وتجديد لـ 1300 عربة ركاب بمقدار 18 مليار جنيه.

وتابع: "لا يوجد دولة فى العالم مؤمّنة ضد حوادث القطارات بما فيها إنجلترا مخترعة القطار".