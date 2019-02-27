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كل ما تريد معرفته عن تنظيم "العائدون من ليبيا" بعد أحكام المؤبد والمشدد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:18 ص
كل ما تريد معرفته عن تنظيم "العائدون من ليبيا" بعد أحكام المؤبد والمشدد محاكمة تنظيم العائدون من ليبيا - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى الحكم:

 

ما الدائرة التى أصدرت الحكم؟

ـ صدر الحكم بمن الدائرة 30 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

 

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى القضية؟

ـ نظرت المحكمة 7 جلسات فى القضية أخرها جلسة النطق بالحكم بجلسة 26 فبراير الجارى.

 

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد والمشدد؟

ـ حصل متهمان على حكما بالسجن المؤبد وهما أحمد إمام محمد، ومحمود عيد أحمد، و3 متهمين على حكم بالسجن المشدد 15 سنة وهم مصطفى عبد الوهاب، وأنور وجدى، وأحمد كامل محمد.

 

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 3 سنوات؟

- حصل 7 متهمين على حكما بالسجن 3 سنوات وهم بدرى البيومى، محمد رمضان عبد الكريم، عمرو فاروق، محمد فاروف، أشرف السيد عبد المجيد، أحمد عبد الحميد السيد، مصطفى عبد الله عبد المقصود.

 

ما أهم الأحداث التى شهدتها جلسات المحاكمة؟

ـ تمسك الدفاع الحاضر مع المتهمين فى جلسة 15 يناير بقيام المحكمة باستجواب المتهمين، وقامت المحكمة باستجواب المتهمين على مدار جلستين.

ـ مجرى التحريات أكد أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم أحمد إمام وباقى المتهمين باعتناق الأفكار التكفيرية، وقام المتهم أحمد إمام بالاجتماع مع المتهمين داخل أحد المساجد بشبرا، وقام بعض المتهمين بالسفر للالتحاق بتنظيم داعش فى ليبيا وسوريا، ونوه الشاهد إلى قيام المتهمين بالتدريب على فك وتركيب السلاح فى أحد الأماكن بأسوان.

 

وكان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.


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