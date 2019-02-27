في جولة مفاجئة... سكرتير محافظة الإسكندرية يحيل مدير عام وعددا من موظفي منتزه للتحقيق

الإسكندرية جاكلين منير

أحال اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بحي المنتزه أول للتحقيق، لتقصيره في مهام عمله، وعدم الإشراف الجيد على الحي من أعمال النظافة والصيانة اللازمة، بالإضافة إلى تحويل جميع الموظفين الغير منضبطين بمواعيد حضور العمل للتحقيق.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها سكرتير عام المحافظة صباح باكر اليوم، للمبنى الإداري لحي المنتزه أول، لمتابعة انضباط العمل والعاملين والموظفين بالإدارات المختلفة وضبط الوقت، والتزامهم بالحضور في أوقات العمل الرسمية، فضلا عن متابعة خروج معدات النظافة والصرف الصحي والإشغالات والإزالات، والتزامها بالمهام اليومية لها، وذلك بحضور المهندس عادل جابر القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والمهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرصد البيئي.

وشدد بسيوني على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمبنى، وتزويد المبنى بأجهزة البصمة التي تساعد على الالتزام بأوقات العمل، وتركيب الكاميرات بجميع أدوار المبنى، فضلا عن مراجعة أجهزة تأمين المبنى وطفايات الحريق ومتابعة صلاحياتها من قبل الحماية المدنية وضرورة وجود كارت التعريف معلق عليها لمعرفة تواريخ الكشف عليها، وصيانة أعمال الكهرباء بالمبنى.

على الصعيد ذاته تفقد السكرتير العام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتواجد مندوب من جميع الإدارات، وتواجد الكاميرات بالمركز، لمراقبة العمل، ومستوى الخدمة المقدمة، واستقبال الشكاوي الخاصة بالمواطنين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم من المركز من رخص المحالات والإشغالات ورخص المباني وغيرها من الخدمات، مستفسرا عن الدورة المستندية لكل خدمة يحتاجها المواطن، وطالب بإعداد بيان خلال شهر فبراير عن جميع الطلبات المقدمة للمركز وكل تم تنفيذه منها ومدة التنفيذ، وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك.

عقب ذلك تفقد بسيوني شوارع القاهرة وسيف و30 و45 والملك حفني، والعيسوي وخليل حمادة والشوارع المتفرعة منها، لمتابعة موقف النظافة وأعمال رفع المخلفات والتزام الشركة بخطوط السير المخصصة في الأوقات المحددة لها وكذا إزالة الإشغالات بالشوارع المختلفة، مشددا على مسئولي الرصد البيئي بالإشراف على أعمال الشركة من رفع القمامة والمخلفات وتجريف الأتربة بالشوارع الرئيسة والفرعية وعدم السماح بتراكمها، وإعداد تقرير بأعمالها طبقا للجدول الزمني المحدد لها.

وأكد السكرتير العام على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد غير الملتزمين بالعمل في جميع المناطق التي تم المرور عليها، وكلف رئيس الحي بسرعة رفع الردم والقمامة وجميع المخلفات بطول حرم السكة الحديد بشارع الملك حفني، ومخاطبة مسئولي السكة الحديد، لبناء سور للطريق، لمنع تراكمها وتسهيل السيولة المرورية، علاوة على تكثيف حملات إزالة الإشغالات بجميع نطاق الحي لإعادة الإنضباط به.