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فحص 90% من طلاب المدارس خلال أسبوعين بحملة الانيميا والتقزم بالقليوبية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:01 م
فحص 90% من طلاب المدارس خلال أسبوعين بحملة الانيميا والتقزم بالقليوبية فحص الطلاب
القليوبية نيفين طه
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قال الدكتور إسلام حمدى  عبد الرحمن، مدير إدارة التأمين الصحى بمركز كفر شكر بالقليوبية، أنه بناء على تعليمات الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور جمال حجاج مدير فرع القليوبية تم الانتهاء من مسح 90% من طلاب المركز فى أسبوعين فقط بحملة الكشف علي التقزم والسمنة والأنيميا بالمدارس.

وأشار عبد الرحمن في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب يبلغ عددهم حوالى 25 الف طالباً، علي مستوى 48 مدرسة عامة وأزهرية.

وتابع فى تصريحه، قد تم تحويل الطلاب الذين أثبتت الفحوصات انهم يعانون من الأنيميا أو السمنة والتقزم إلى عيادة كفر شكر للتأمين الصحى للكشف الدقيق عليهم فى عيادة الأطفال التى تم تجهيزها لاستقبال الحالات، وتقديم كافة الخدمات الطبية ليهم للاطمئنان عليهم.

يأتى ذلك فى إطار حملة  الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن التقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية بمركز كفر شكر.

 

فحص الطلاب (1)
فحص الطلاب 

 

فحص الطلاب (2)
فحص الطلاب 

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