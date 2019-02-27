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عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثى جراء اشتباكات فى محافظتى تعز والبيضاء

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:02 ص
عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثى جراء اشتباكات فى محافظتى تعز والبيضاء اليمن
أ ش أ
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اندلعت مواجهات عنيفة فى عدة جبهات بمحافظتى تعز والبيضاء باليمن أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيا الحوثي.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) بالعربية الليلة أن مدفعية قوات ألوية "العمالقة" وبإسناد من التحالف العربي، دكت تحصينات مليشيا الحوثى فى محيط مدينة البرح غربى تعز .


وأوضح بيان للمركز الإعلامى لألوية "العمالقة" بالجيش اليمني، أن القوات شنت قصفا عنيفا على مواقع وتحصينات مليشيا الحوثى فى التلال الجبلية الغربية لمدينة البرح، كما استهدفت بقذائف الهاون تجمعات حوثية أسفل جبل "رسيان" الاستراتيجي.


وأضاف أن القصف خلف عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين، بالتزامن مع حالة انهيار غير مسبوقة تضرب صفوف المليشيا غربى تعز، جنوبى اليمن.


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