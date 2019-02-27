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عزل مدير دار أيتام مطروح وإحالته للنيابة فى واقعة إعتداء بالضرب على طفل

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:22 م
عزل مدير دار أيتام مطروح وإحالته للنيابة فى واقعة إعتداء بالضرب على طفل مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى
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عزل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مدير دار الأيتام بمرسى مطروح ووقفه عن العمل، لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى واقعة الإعتداء بالضرب على أحد أطفال الدار .

جاء ذلك عقب اخطار محافظ مطروح فور إخطاره بواقعة إعتداء على أحد الاطفال بدار الايتام بمنطقة الكيلو 7 بمرسى مطروح  قد وجه لإدارة التفتيش المالى  والادارى بالمحافظة للتحقق من الواقعة والوقوف على أسبابها  والمتسبب فيها وعلى الفور قامت اللجنة بالتوجه والتحقيق مع مدير الدار والاستماع الى العاملين والاطفال بالدار .

وأحال المحافظ  الموضوع للنيابة العامة للتحقيق  مع عزل مدير الدار من منصبه وايقافه عن العمل  لحين إنتهاء التحقيقات.

وشدد محافظ مطروح على المتابعة المستمرة لدار الايتام بمطروح مع قيام مديرية التضامن الأجتماعى بالمحافظة بتقديم التقارير اليومية عن حالة الأطفال والخدمات المقدمة لهم مع توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة باعتبارهم أمانة ومسئولية يجب أن نرعاها.


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