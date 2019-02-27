عامل يشرع فى قتل سائق بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بنها

القليوبية نيفين طه

شرع عامل أحذية، بقتل سائق بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة بدائرة قسم أول بنها، لخلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها، بورود إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول المدعو "أحمد . ا .ح" 26 سنة، سائق ومقيم دائرة قسم ثان بنها، مصاب بجرح نافذ بالرقبة، وتم حجزه للعلاج.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه والمدعو "رضا . ص. ع" وشهرته (رضا ريشة) 46 سنة، عامل أحذية، والسابق اتهامه في عدد 15 قضية "مشاجرة، مخدرات، سلاح، جرائم شغب، سب علنى"، مسجل شقي خطر تحت رقم 1719 فئة ( ب ) مخدرات حال تواجدهما بموقف السيارات بمنطقة المنشية – دائرة القسم، تطورت لمشاجره تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها مستخدماً سلاح أبيض "مطواة" وذلك على أثر وجود خلافات سابقه بينهما، وفر هارباً.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة علي النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواة "، وتم التحفظ عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1513 جنح قسم أول بنها لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.