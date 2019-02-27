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طقس غائم على منظم أنحاء البحرين اليوم مع احتمالية لتساقط الأمطار

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:16 ص
طقس غائم على منظم أنحاء البحرين اليوم مع احتمالية لتساقط الأمطار البحرين
وكالات الأنباء
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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية فى مملكة البحرين أن الطقس سيكون اليوم الأربعاء غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا عند المساء والرياح جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة في الليل محذرة من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

وأوضحت ان ارتفاع الموج سيبلغ من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 اقدام في عرض البحر يصل إلى 8 اقدام اثناء الهبات في حين تصل 


درجة الحرارة العظمى الى 24  والصغرى 16 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 40% .


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