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طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ..والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ..والصغرى بالقاهرة 11 درجة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

 

كما يتوقع الخبراء تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19 

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 18

دمنهور 09 19 

الإسكندرية 10 18

بلطيم 10 18  

مطروح 10 17 

السلوم 09 19 

سيوة 09 20   

بورسعيد 15 18

دمياط 15 18

الزقازيق 14 19

الاسماعيلية 15 20

السويس 13 18

العريش 14 19

رفح 14 20    

رأس سدر 13 20        

نخل 06 20    

نويبع 14 19   

طابا 13 18

كاترين 02 11 

الطور 13 19   

شرم الشيخ 16 24      

الغردقة 15 23 

مرسى علم 13 22       

الفيوم 10 20  

بنى سويف 09 20       

المنيا 07 21    

أسيوط 08 21 

سوهاج 10 22 

قنا 12 22      

الأقصر 14 22 

أسوان 15 23  

أبوسمبل 17 21 

الوادى الجديد 10 24   

شلاتين 16 25 

أبو رماد 16 24

رأس حدربة 16 23      

حلايب 17 22

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 16 28  

الرياض 21 32 

المنامة 18 25   

أبوظبى 20 27

الدوحة 20 25

الكويت 12 25

دمشق 06 13  

بيروت 12 16  

عمان 05 10  

القدس 06 10 

غزة 12 16     

بغداد 10 20   

مسقط 22 26 

صنعاء 09 26  

الخرطوم 20 37 

طرابلس 10 14

تونس 09 17  

الجزائر 06 14

الرباط 09 20  

نواكشوط 14 28

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -04 05  

اسطنبول 03 05         

إسلام آباد 06 18       

نيودلهي 08 17 

جاكرتا 25 32 

بكين -02 12

كوالامبور 14 35        

طوكيو 06 11  

أثينا 05 11    

روما 02 20    

باريس 06 19  

مدريد 03 16  

برلين 05 15

لندن 06 16   

مونتريال -16 -12      

موسكو -05 -03      

نيويورك -07 01        

واشنطن 04 09


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