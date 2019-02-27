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الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:35 م
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ضبط 4626 هاربا من أحكام بينهم 6 أحكام بالمؤبد فى الغربية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:04 م
ضبط 4626 هاربا من أحكام بينهم 6 أحكام بالمؤبد فى الغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4626 هاربا من أحكام قضائية، منهم 11 حكما فى جنايات بينهم 6 أحكام بالمؤبد فى قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات، و1525 حكما جزئيا، و178 حكم مستأنف، و2780 حكم فى غرامات، و132 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 204 آلاف و185 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


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