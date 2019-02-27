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ضبط 29 سائق لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:48 ص
ضبط 29 سائق لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملات أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 200 سائقًا، وإثبات تعاطى 29 سائق للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم
 
و كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 

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