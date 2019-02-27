ضبط عاطلين وبحوزتهما "تمثال فرعونى مقلد" للنصب على المواطنين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطلين وبحوزتهما تمثالا يشتبه أنه أثرى داخل سيارة بدون لوحات معدنية بمركز إيتاى البارود .

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بضبط "م ع ع" 32 سنة عاطل ومقيم مدينة الدلنجات و" ر ع ى" 35 سنة عاطل، ومقيم مركز إيتاى البارود، حال استقلالهما سياره ملاكى بدون لوحات معدنية.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال حجرى أسود اللون يشتبه فى أثريته على شكل رجل واقف طوله حوالى 50 سم وعليه بعض النقوش الفرعونيه وملفوف داخل جوال .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للتمثال المضبوط لاستخدامه فى النصب على المواطنين من راغبى شرائه، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .