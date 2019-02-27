ضبط صاحب مخبز ومسئول كارت دار ضيافة شبرا الخيمة لاستيلائهما على 450 ألف جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أكد السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن رجال المديرية بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية الأمن، قاما بضبط صاحب مخبز بشبرا الخيمة، استولى على المال العام بالتعاون مع مسئول كارت دار الضيافة، بشبرا الخيمة بإجمالى 451208 جنيهات.

وأضاف "الصباحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير المحضر رقم 8487 جنح أمن دولة قسم ثاني شبرا الخيمة، لصاحب مخبز ومسؤول كارت دار الضيافة بحي شرق شبرا الخيمة، لتلاعبهما في أعداد الخبز المصروف يوميا والذي يقدر بـ 1200 رغيف في اليوم، وتحويلها إلى مبالغ مالية بلغ إجماليها 451208 جنيها.

وأوضح وكيل تموين القليوبية، أنه تم إحالة المسؤولين للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة، مع إيقاف صرف الخبر للكارت لحين اختيار فردا أخر لدار الضيافة بشبرا الخيمة.