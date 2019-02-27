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ضبط شخص جمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج بمعاونة شقيقيه بأسيوط

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:01 م
ضبط شخص جمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج بمعاونة شقيقيه بأسيوط المتهم
كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقيه فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام ما يعادل (18) مليون جنيه.
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قيام "محمود . م . ص" حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية (يعمل بإحدى الدول العربية)، وشقيقيه "صالح "و"أحمد" مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بتهريبها لداخل البلاد فى صورة بضائع أو مع بعض السائقين القادمين من الخارج، وتسليمها لبعض التجار والمستوردين، حيث يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثالث، الذى يقوم بسحب بعض المبالغ منها، ويقوم الثانى بسحب البعض الأخر بموجب توكيل مصرفى من الثالث، وتسليمها لذوى العاملين بالخارج باليد مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنـقد .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (18مليون جنيه مصرى)، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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