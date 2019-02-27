صور.. لجنة من الصحة وأطباء جامعة طنطا يتفقدون تجهيزات مبادرة 100 مليون صحة

وأوضح وكيل الوزاره أن المديرية استعدت بجميع مستشفياتها والمراكز الطبية ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحى لاستقبال الحالات وضرورة صرف العلاج فور التأكد من ثبوت الإصابة بفيرس سى، مع إعداد تقارير موثقة بعدد الحالات الإيجابية والسلبية وتوفير العلاج اللازم فور اكتشاف الإصابة بالمرض لأى حالة.

وأضاف " شرشر " في تصريح خاص إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف الكشف على 3,5 مليون من ابناء المحافظة من اجمالى 5 مليون مواطن ، مؤكدا أنه تم إعداد وتجهيز فرق طبيه على أعلى مستوى من أطباء ومعامل وفنيين وتمريض للكشف على أبناء المحافظة

من ناحية أخرى، قام الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، يرافقه الدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الرئيسى بالجامعة ومديرى المستشفيات ومندوبى وزارة الصحة بجولة تفقدية لمعاينة وتجهيز نقاط المسح فى المستشفى التعليمى العالمى للتحضير للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس سى والأمراض غير السارية التى تستهدف إجراء مسح طبى لعدد 3376735 مواطناً بالمحافظة، لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة.