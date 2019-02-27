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الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:37 م
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وكيل صحة الغربيه: استعدادات مكثفه لتنفيذ حملة 100 مليون صحه

صور.. لجنة من الصحة وأطباء جامعة طنطا يتفقدون تجهيزات مبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:56 ص
صور.. لجنة من الصحة وأطباء جامعة طنطا يتفقدون تجهيزات مبادرة 100 مليون صحة جانب من تفقد اللجنة
الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق
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استعدت مديرية الشئون الصحيه بمحافظة الغربيه برئاسة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة ، للبدء في تنفيذ حملة 100 مليون صحه في المرحله الثالثه للكشف عن فيروس سي ، حيث قامت مديرية الصحه بتجهيز جميع المستشفيات والوحدات الصحيه التابعه لها في جميع مراكز ومدن المحافظه ، استعدادا لاستقبال أبناء المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمه .

 

وأوضح وكيل الوزاره أن المديرية استعدت بجميع  مستشفياتها والمراكز الطبية ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحى لاستقبال الحالات وضرورة صرف العلاج فور التأكد من ثبوت الإصابة بفيرس سى، مع إعداد تقارير موثقة بعدد الحالات الإيجابية والسلبية وتوفير العلاج اللازم فور اكتشاف الإصابة بالمرض لأى حالة.

وأضاف " شرشر " في تصريح خاص إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف الكشف على 3,5 مليون من ابناء المحافظة من اجمالى 5 مليون مواطن ، مؤكدا أنه تم إعداد وتجهيز فرق طبيه على أعلى مستوى من أطباء ومعامل وفنيين وتمريض للكشف على أبناء المحافظة 

من ناحية أخرى، قام الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، يرافقه الدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الرئيسى بالجامعة ومديرى المستشفيات ومندوبى وزارة الصحة بجولة تفقدية لمعاينة وتجهيز نقاط المسح فى المستشفى التعليمى العالمى للتحضير للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس سى والأمراض غير السارية التى تستهدف إجراء مسح طبى لعدد 3376735 مواطناً بالمحافظة، لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة.

 

وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن الجولة تهدف إلى الاطمئنان على جاهزية المستشفيات الجامعية واستعدادها لبدء الحملة أول مارس المقبل لضمان إجراء المسح الطبى لجميع المواطنين وتوفير الأودية للمصابين، موضحاً أن المبادرة تشهد مشاركة حوالى 24 طبيب من المستشفيات الجامعية بطنطا و 50 اخصائية تمريض ومدخل بيانات.

 

جانب من تفقد اللجنة (1)
جانب من تفقد اللجنة 

 

جانب من تفقد اللجنة (2)
جانب من تفقد اللجنة 

 

جانب من تفقد اللجنة (3)
جانب من تفقد اللجنة 

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اخبار المحافظات

مبادره 100مليون صحه

مستشفى جامعه طنطا




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