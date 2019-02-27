صور.. لجنة من الصحة وأطباء جامعة طنطا يتفقدون تجهيزات مبادرة 100 مليون صحة

وأوضح وكيل الوزاره أن المديرية استعدت بجميع مستشفياتها والمراكز الطبية ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحى لاستقبال الحالات وضرورة صرف العلاج فور التأكد من ثبوت الإصابة بفيرس سى، مع إعداد تقارير موثقة بعدد الحالات الإيجابية والسلبية وتوفير العلاج اللازم فور اكتشاف الإصابة بالمرض لأى حالة.
وأضاف " شرشر " في تصريح خاص إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف الكشف على 3,5 مليون من ابناء المحافظة من اجمالى 5 مليون مواطن ، مؤكدا أنه تم إعداد وتجهيز فرق طبيه على أعلى مستوى من أطباء ومعامل وفنيين وتمريض للكشف على أبناء المحافظة
وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن الجولة تهدف إلى الاطمئنان على جاهزية المستشفيات الجامعية واستعدادها لبدء الحملة أول مارس المقبل لضمان إجراء المسح الطبى لجميع المواطنين وتوفير الأودية للمصابين، موضحاً أن المبادرة تشهد مشاركة حوالى 24 طبيب من المستشفيات الجامعية بطنطا و 50 اخصائية تمريض ومدخل بيانات.
جانب من تفقد اللجنة
جانب من تفقد اللجنة
جانب من تفقد اللجنة
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