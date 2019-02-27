صور.. عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح معرض "سكون" لـ"آية محمد جلال"

كتبت - منى فهمى

افتتح اليوم الأربعاء الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، معرض الفنانة آية محمد جلال، بعنوان "سكون" بالكلية فى الزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 2 مارس المقبل، وذلك فى إطار دور الكلية التى تستهدف نشر رسالة الفنون الجميلة فى المجتمع، وزيادة الوعى الفنى.





وأكد بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بالزمالك، اليوم الأربعاء، أنه حضر افتتاح معرض "سكون" للفنانة آية محمد جلال الدكتور بدر الدين عوض، رئيس قسم الجرافيك بالكلية، والدكتور صلاح المليجى، الأستاذ بقسم الجرافيك، وعدد من المهتمين بالفنون. جدير بالذكر أن الفنانة آية محمد جلال خريجة كلية الفنون الجميلة بالزمالك قسم الجرافيك، شعبة التصميم المطبوع، بترتيب الخامس على الدفعة، وحصلت على عدة جوائز، مثل المركز الأول فى مسابقة "نهر البحر" بساقية الصاوى، والمركز الثالث بمجال الرسم فى المعرض العام لجامعة حلوان.



جانب من الحضور بمعرض سكون للفنانة آية محمد جلال

وتتميز الفنانة آية محمد جلال برسم العنصر البشرى، خاصة المرأة، كعنصر تشكيلى أساسى، وذلك من خلال الحفر الغائر على معدن الزنك، وتهتم بعرض تشكيلات وتكوينات فنية مختلفة، تعبر وتصور التعبيرات الانسانية، ويعبر معرض "سكون" للفنانة آية محمد جلال بكلية الفنون الجميلة بالزمالك عن الحالات الانسانية مثل الانتظار والترقب والاستكانة، وحالة اللا حراك التى تستهدف التأمل، من خلال 12 عمل فنى.



جانب من الحضور بمعرض سكون للفنانة آية محمد جلال



عمل للفنانة آية محمد جلال



جانب من الحضور بمعرض سكون للفنانة آية محمد جلال



عمل للفنانة آية محمد جلال



جانب من الحضور بمعرض سكون للفنانة آية محمد جلال



عمل للفنانة آية محمد جلال



جانب من الحضور بمعرض سكون للفنانة آية محمد جلال