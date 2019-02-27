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الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:36 م
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صور.. الفيتناميون يتابعون قمة ترامب - كيم فى شوارع هانوى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:12 م
صور.. الفيتناميون يتابعون قمة ترامب - كيم فى شوارع هانوى ترامب وكيم عبر شاشات هانوى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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يبدو أن القمة المنعقدة حاليا بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الكورى الشمالى تحولت إلى احتفالية شعبية فى فيتنام، حيث احتشد قطاع كبير من المواطنين فى الشوارع لمتابعتها عبر شاشات التلفاز الضخمة المتواجدة بالميادين.

القمة تمثل حدثا تاريخيا لفيتنام
القمة تمثل حدثا تاريخيا لفيتنام

 

وحرص المواطنون الفيتناميون إلى حمل الأعلام الأمريكية والكورية الشمالية، بالإضافة إلى اعلام بلادهم للتعبير عن احتفائهم بالقمة، وللتأكيد على رغبتهم فى تحقيق السلام بين واشنطن وبيونج يانج بعد عقود طويلة من العداء.

جانب من المشهد فى شوارع هانوى أثناء القمة
جانب من المشهد فى شوارع هانوى أثناء القمة
زعيم كوريا الشمالية يظهر على أحد الشاشات أثناء القمة
زعيم كوريا الشمالية يظهر على أحد الشاشات أثناء القمة
مواطن يتابع القمة من أحد شاشات العرض فى هانوى
مواطن يتابع القمة من أحد شاشات العرض فى هانوى
مواطنون فيتناميون يحتشدون لمتابعة القمة الأمريكية الكورية فى الميادين والشوارع
مواطنون فيتناميون يحتشدون لمتابعة القمة الأمريكية الكورية فى الميادين والشوارع
مواطنون يحرصون على متابعة القمة من احد المحطات فى فيتنام
مواطنون يحرصون على متابعة القمة من احد المحطات فى فيتنام

 


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