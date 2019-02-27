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صور.. الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم ندوة "الشباب درع الأوطان"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:32 م
صور.. الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم ندوة "الشباب درع الأوطان" جانب من الندوة
شمال سيناء - محمد حسين
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نظمت اليوم الأربعاء، الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة فى مدينة العريش بشمال سيناء، ندوة "الشباب درع الأوطان"، وعقدت فى مدينة العريش الشبابية، بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بالمحافظة.

شارك فى الندوة عدد من شباب شمال سيناء ، واستهلت بعرض تجربة لمجموعة من شباب العريش تحت عنوان "رسالة فى حب مصر"، تضمنت تقديم رسالة شباب سيناء بكل اللغات للعالم، مؤكدين فى مضمونها أنهم ضد الإرهاب، وضرورة مواجهته بالمعرفة، وأنهم خط الدفاع الأول والأخير عن بلدهم، واستخدام مواقع التواصل فى تصحيح أفكار مغلوطة عن سيناء، والمشاركة فى البرامج الإعلامية كأدوات توعوية تثقيفية، واختتمت الرسالة بتحية للقوات المسلحة والشرطة لدورهم فى التضحية من أجل سلامة وأمن الوطن.

وقال إيهاب بيتا، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن هدفهم الاهتمام بإبداع الشباب، لافتا إلى أن المواهب سبقها مرحلة تدريب استمرت 5 شهور، وتوجيههم للاعتماد على الإعلام الجاد الصحيح وإلمامهم بمعايير الأمن القومى، والتخطيط الاستراتيجى ومخاطر حروب الجيل الرابع.

وقدم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محاضرة توعوية حول مخاطر الإرهاب،  تحت عنوان ظاهرة الإرهاب، لافتا إلى أن مصر ستذكر على مدار التاريخ ما عاناه أهل سيناء من الإرهاب.

وفى محاضرته قدم شوشة، معلومات للشباب حول منابع الإرهاب والدول الحاضنة له، ودور مصر فى التصدى لهذه الظاهرة، وملامح تاريخية لوجود الإرهاب من عصور سابقة، وتطوره بمسميات وتوقيتات مختلفة.

 

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