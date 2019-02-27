صحيفة أمريكية: البنتاجون أنفق الملايين على علاج أفراد الجيش المتحولين جنسيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن البنتاجون أنفق حوالى 8 مليون دولار لعلاج أكثر من 1500 من أفراد القوات المتحولين جنسيا، وشمل هذا 161 إجراءات جراحية.

وكشفت البيانات التى حصلت عليها الصحيفة عن أنه حتى الأول من فبراير، تم تشخيص أعضاء بالخدمة باضطراب الهوية الجنسية فى الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات المارينز وجرس الحدود سواء للأفراد العاملين بالخدمة فعلا أو فى قوات الاحتياط.

وأغلب هؤلاء من كبار المجندين، وحوالى 20 من كبار الضباط برتب رائد وأعلى أيضا، وبشكل عام فإن هذه القوات تمثل جزءا صغيرا من إجمالى عدد أفراد الجيش الأمريكى 2.1 مليون. بينما لم يعرف عدد الأفراد المتحولين جنسيا الذين يخدمون ولم يسعوا للحصول على العلاج.

وكانت أفراد الجيش الأمريكى المتحولين جنسيا والعلاج الطبى والنفسى الخاصة بهم قضية محل جدل منذ أن غرد الرئيس ترامب على تويتر فى يوليو 2017 بأنه أراد منعهم من الالتحاق بالجيش. ووصل الأمر للمحكمة العليا فى يناير الماضى، وحكمت بأن الحظر المعدل يمكن أن يصبح سارى المفعول .

وتستمع اليوم، الأربعاء، لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى لشهادة حول سياسة الجيش التى تحظر معظم القوات الذين لديهم تشخيص اضطراب الهوية الجنسية.

وكان الديمقراطيون وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نانسى بيلوسى قد انتقدوا سياسة البنتاجون بوصفهم متحيزة، ودعت المتحولين جنسيا فى الجيش إلى حضور خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه ترامب أمام الكونجرس هذا الشهر.