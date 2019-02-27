صحة الوادى الجديد: 30 فريقا طبيا بالداخلة لتنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

عقد مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ندوة عن استعدادات الأجهزة التنفيذية بمركز الداخلة لتنفيذ حملة 100 مليون صحة، وذلك بقاعة مركز الإعلام بالتعاون مع الإدارة الصحية بالداخلة ومجلس المدينة.

حضر اللقاء الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، والدكتور عبد الله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة، والأستاذ كمال إبراهيم رئيس مدينة الداخلة، وأدار الحوار الأستاذ حسن سيد مدير مركز إعلام الداخلة.

وأعلن الدكتور عبد الله كامل، أنه تم تجهيز 30 فرقة طبية منهم سيارتان مجهزتان ستجوبان مدينة الداخلة بداية من الجمعة 1 مارس للبدء فى المرحلة الثالثة من تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية داخل مركز ومدينة الداخلة.

وأكدت الدكتورة سيدة مشرف، أن الإدارة الصحية بالداخلة على استعداد تام للبدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة والتى تستهدف 15600 مواطن، مضيفة أن هناك 13 مؤسسة صحية بالداخلة تعمل فترتين صباحية ومسائية.

ومن جانبه أكد حسن سيد، أهمية دور الحضور فى نشر التوعية، مؤكدا ضرورة المشاركة المجتمعية ومساندة الفرق الطبية لنجاح الحملة.