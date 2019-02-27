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"صحة الشرقية": تطعيم 102% من المستهدف فى حملة شلل الأطفال

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:55 م
"صحة الشرقية": تطعيم 102% من المستهدف فى حملة شلل الأطفال تطعيم-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكدت مديرية الصحة بالشرقية، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، نحجت فى تطعيم مليون و144 ألف و143 طفلا من المصريين وغير المصريين بنسبة 102% من إجمالى عدد المستهدف مليون و123 ألف و472 طفلاً بنطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مستمرة من خلال فريق عمل طبى مدرب ومجهز مقسم إلى 501 فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ومحطات القطار بالمحافظة، و1752 فريقا متحركا يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، والتطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.​


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