صحة الإسكندرية: إصابة شخصين فى حادث تصام بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن وقوع حادث انقلاب سيارة أمام غرب المدينة.

وأشار بيان صادر لمديرية الصحة منذ قليل انه تم تحويل حالتين منهم إلى مستشفى العامرية عن طريق عربة إسعاف وجارى اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث وعلاج المصابين.