شكرى يلتقى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لبحث أهم قضايا الساحة الدولية

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى على هامش مشاركته فى الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، حيث أكد شكرى خلال اللقاء على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والآليات التابعة له، كما أكد حرص مصر على الاستفادة من برامج التعاون الفنى وبناء القدرات التى تقدمها المفوضية السامية لدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقد تم خلال اللقاء اجراء نقاش معمق فى كافة موضوعات حقوق الإنسان وعدد من القضايا المثارة على الساحة الدولية. وعرض شكرى جهود الحكومة المصرية فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الموضوعى البناء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.