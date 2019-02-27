video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شكرى يلتقى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لبحث أهم قضايا الساحة الدولية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:14 م
شكرى يلتقى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لبحث أهم قضايا الساحة الدولية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

التقى وزير الخارجية سامح شكرى على هامش مشاركته فى الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، حيث أكد شكرى خلال اللقاء على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والآليات التابعة له، كما أكد حرص مصر على الاستفادة من برامج التعاون الفنى وبناء القدرات التى تقدمها المفوضية السامية لدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 

وقد تم خلال اللقاء اجراء نقاش معمق فى كافة موضوعات حقوق الإنسان وعدد من القضايا المثارة على الساحة الدولية. وعرض شكرى جهود الحكومة المصرية فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الموضوعى البناء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى: مصر تتعامل مع اللاجئين من منظور إنسانى وترفض إيداعهم معسكرات

مصر

أخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

حقوق الانسان




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة