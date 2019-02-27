سلسلة حرائق برية فى بريطانيا بعد تسجيل أعلى درجة حرارة خلال الشتاء

رويترز

كافح رجال الإطفاء لإخماد سلسلة من الحرائق الهائلة فى بريطانيا اليوم الأربعاء منها حريق كبير فى مساحة كبيرة من الأرض الخلاء خارج مدينة مانشستر بشمال إنجلترا حيث تشهد البلاد أكثر فصول الشتاء دفئا على الإطلاق.

بدأ حريق مساء أمس الثلاثاء فى منطقة تلال سادلويرث مور وهى مقصد معروف لهواة المشى. وامتد الحريق بعد ذلك لمنطقة مساحتها تبلغ نحو 1.5 كيلومتر مربع. ووصف شهود الوضع بأنه "كارثى" حيث شوهدت ألسنة لهب كبيرة تتصاعد من جانب التل.

وقالت لورا بوكوك مسؤولة الطوارئ فى خدمة إطفاء غرب يوركشاير لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) إنه "واحد من أكبر حرائق المناطق البرية التى واجهناها". وتحاول 5 من أطقم الإطفاء ووحدتان متخصصتان فى مكافحة حرائق المناطق البرية إخماد الحريق. ولم ترد تقارير عن أى إصابات.

يأتى الحريق بعدما شهدت بريطانيا أعلى درجة حرارة منذ بداية الشتاء وسجلت درجة الحرارة فى كيو جاردنز فى لندن 21.2 درجة مئوية. ولم يصدر مسؤولو الإطفاء أى تعليق حتى الآن عن سبب الحريق. وفى الصيف الماضى اندلع حريق فى سادلويرث مور استدعى تدخل الجيش واستغرق إخماده أكثر من 3 أسابيع.