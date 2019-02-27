سقوط 6 متهمين سرقوا مشغولات بالإكراه من داخل شقة طبيبة بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة، من القبض على 6 متهمين لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة طبيبة بالاكراه، بعد تهديدها بسلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من "فيوليت.ش.ت" 65 سنة طبيبة بشرية، بأنها أثناء تواجدها بمسكنها تناهى إلى سمعها طرق على باب الشقة، وفوجئت بـ 3 أشخاص وهددوها بسلاح أبيض "سكين" واستولوا على (كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه، هاتف محمول، 3 ساعات يد)، ولاذوا بالفرار.

وأسفرت عنه جهود البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "جابر.ع.ش" 36 سنة حارس عقار و"محمد.ع.م" 30 سنة فران و"عاطف.س.ا" 35 سنة سائق و"سوس.م.س" 28 سن عامل و"محمد.ج.ط" 20 سنة و"وليد.ر.ع" عامل خرده و سابق اتهامهم فى قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن العام وأمن الجيزة تم ضبط المتهمين، وضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك وقيادة المتهم الثالث" ، وضبط بحوزتهم سلاح أبيض "سنجه"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط (مبلغ مالى 1400 جنيه من متحصلات الواقعة - 8 حلق ألماظ - ساعة ألماظ - 8 خاتم ذهب - 7 سلاسل ذهب – دلاية ألماظ - دبوس ذهب - 2 أنسيال ذهب - 4 كوليه ألماظ - 4 ساعة يد - صدفة كريستال).

كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "سيد أ.م" 20 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وقررت بأنها جملة ما تم سرقته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.