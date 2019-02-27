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الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:22 م
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خلال لقائه الإمام الأكبر..

سفير استراليا بالقاهرة: نتطلع لزيادة التعاون مع الأزهر والاستفادة من مناهجه الوسطية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:08 م
سفير استراليا بالقاهرة: نتطلع لزيادة التعاون مع الأزهر والاستفادة من مناهجه الوسطية شيخ الأزهر الشريف أثناء استقبال سفير استراليا
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير، جلين مايلز، سفير استراليا الجديد بالقاهرة.
وهنأ فضيلة الإمام الأكبر، السفير الاسترالي بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.
وأوضح فضيلته أن مناهج الأزهر الشريف تقوم على ترسيخ قيم السلام والتعايش والمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن معتقداتهم ودياناتهم، وهو ما يجعل دول العالم حريصة على إرسال طلابها إلى هذه المؤسسة العريقة ليكونوا دعائم للسلام والاستقرار المجتمعي في بلادهم.
وأشار الإمام الأكبر إلى حرص الأزهر الشريف على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة الاسترالية في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية وتدريب الأئمة والوعاظ.
من جانبه، أعرب السفير الاسترالي عن تقديره للأزهر الشريف وجهود إمامه الأكبر في نشر وسطية الإسلام، مؤكدًا تطلع بلاده لزيادة التعاون مع الأزهر الشريف في مجال الدعوة وتدريب الأئمة ونشر المنهج الأزهري؛ لتنشئة أبناء المسلمين في استراليا على وسطية الإسلام واعتداله.
 
 

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