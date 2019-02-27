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رويترز: حريق ضخم فى مانشستر الكبرى ببريطانيا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:31 ص
رويترز: حريق ضخم فى مانشستر الكبرى ببريطانيا حريق - أرشيفية
رويترز
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ذكرت شبكة سكاي نيوز أن حريقا ضخما نشب في سادلوورث مور بمنطقة مانشستر الكبرى في إنجلترا.

ولم تتوافر بعد تفاصيل أخرى.

 


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